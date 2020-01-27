В работе почты Mail.Ru произошел сбой

В работе электронной почты Mail.Ru произошел сбой, подтвердили в Twitter сервиса.

Представитель Почты Mail.Ru Артем Попов заявил РБК, что утром небольшой процент пользователей почты мог испытывать сложности со входом в сервис. «Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются и в ближайшее время сервис будет работает в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают», — сказал он.

Ранее пользователи заявили о проблеме с почтовыми ящиками. Они не могли зайти в почту, у некоторых появлялись сообщения о неверном пароле, который нельзя было восстановить.

По данным сервиса мониторинга Dowdetector, по состоянию на 11:27 мск на работу почты пожаловались более 16,7 тыс. человек. Более половины пользователей — 61% — отметили проблемы с электронным ящиком, 27% испытали трудности с сайтом и 11% — со входом в почту. Основные жалобы поступили из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Самары, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.