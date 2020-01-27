Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 12:20
«Связь 2020»: какое будущее ждет телеком-отрасль Партнерский материал, 12:26 Глава Ингушетии объяснил отставку правительства региона Политика, 12:22 Свердловский омбудсмен проверит сообщения о «постиравшей» ребенка женщине Общество, 12:21 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 12:08 Канал влияния: как YouTube можно использовать для обучения Экономика образования, 12:04  Лучшие моменты церемонии «Грэмми» Стиль, 12:01 Что купить за 6 млн: обновленный Range Rover Sport Авто, 12:00 Кто получил «Грэмми» в 2020 году. Фоторепортаж Общество, 11:58  Закрытый клуб Reef Residence: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 11:55 В работе почты Mail.Ru произошел сбой Технологии и медиа, 11:53 Фонд Билла Гейтса выделил $10 млн на борьбу с коронавирусом Общество, 11:49 Полиция Лос-Анджелеса назвала возможную причину аварии вертолета Брайанта Спорт, 11:48 В Омске женщина запретила лечить 14-летнюю дочь весом 25 кг из-за религии Общество, 11:47 Воробьев предложил найти работу бросившему в Шереметьево детей мужчине Общество, 11:34
Технологии и медиа ,  
0 

В работе почты Mail.Ru произошел сбой

В работе электронной почты Mail.Ru произошел сбой, подтвердили в Twitter сервиса.

Представитель Почты Mail.Ru Артем Попов заявил РБК, что утром небольшой процент пользователей почты мог испытывать сложности со входом в сервис. «Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются и в ближайшее время сервис будет работает в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают», — сказал он.

Ранее пользователи заявили о проблеме с почтовыми ящиками. Они не могли зайти в почту, у некоторых появлялись сообщения о неверном пароле, который нельзя было восстановить.

По данным сервиса мониторинга Dowdetector, по состоянию на 11:27 мск на работу почты пожаловались более 16,7 тыс. человек. Более половины пользователей — 61% — отметили проблемы с электронным ящиком, 27% испытали трудности с сайтом и 11% — со входом в почту. Основные жалобы поступили из Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Самары, Челябинска, Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара.

24 января произошел сбой в работе почты Gmail, проблемы также коснулись поисковой системы Google и видеохостинга YouTube. Затруднения тогда испытывали пользователи в Европе, Латинской Америке и США, в России о проблемах сообщили жители Москвы, Уфы и Перми.

Теги: сбой, электронная почта, Mail.Ru
Материалы по теме
Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp
Технологии и медиа
В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter