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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» опроверг сообщения о сбое в работе своих сервисов

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Сервисы «Яндекса» работают в штатном режиме, сообщил РБК представитель пресс-службы компании.

«Сложности с доступом к почте у отдельных пользователей связаны с тем, что в приложении «Яндекс.Почта» можно добавить аккаунт не только «Яндекса», но и других почтовых сервисов, у которых сегодня наблюдаются проблемы», — объяснил он.

Пользователи «Яндекса» ранее сообщили о сбое в работе ряда его сервисов, следует из данных мониторингового сервиса Downdetector. Более половины пользователей (60%) пожаловались на проблемы с почтой, еще 36% испытали трудности с сайтом и 4% — с сервисом «Яндекс.Деньги». Основные жалобы поступили из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани и Новосибирска.

О сбое пользователи также сообщили в Twitter. Они пожаловались на медленный отклик почты и отправку писем «через раз».

Сбой в работе почты ранее произошел у Mail.Ru. Помимо проблем с электронным ящиком, пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска и других городов испытали затруднения с сайтом. Представитель почты Mail.Ru сообщил РБК, что специалисты уже занялись устранением неполадок. По его словам, сбой не затронет данные пользователей.

Теги: сбой, «Яндекс.Почта»
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