Глава Ингушетии объяснил отставку правительства региона

Причиной отставки правительства Ингушетии не является негативная оценка результатов его работы, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Во главе с Константином Юрьевичем [Суриковым] региональное правительство за непродолжительный период добилось неплохих результатов, наметились пути динамичного развития республики. Я искренне благодарен ему за работу», — заявил Калиматов (цитата по сообщению его пресс-службы).

Ранее в понедельник Калиматов написал на своей странице в сети Instagram, что принял решение отправить сформированное в сентябре 2019 года правительство Ингушетии в отставку.

Пресс-служба президента и правительства разъяснила, что решение было принято в связи с просьбой главы кабмина Константина Сурикова, который подал в отставку по семейным обстоятельствам. После отставки Суриков займет в аппарате главы Ингушетии пост советника по инвестиционной политике.