Глава Ингушетии отправил в отставку второе за пять месяцев правительство

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил об отставке правительства региона. В предыдущий раз кабмин республики складывал полномочия в сентябре прошлого года

Махмуд-Али Калиматов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Правительство Ингушетии вновь — второй раз за последние пять месяцев — отправлено в отставку. О решении сменить правительство сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

«Мной принято решение отправить правительство РИ (Республики Ингушетия. — РБК) в отставку», — написал Калиматов на своей странице в сети Instagram.

В предыдущий раз правительство Ингушетии сложило свои полномочия в начале сентября 2019 года. Тогда Калиматов подписал указ о его отставке после своего избрания на пост главы региона.

12 сентября Калиматов утвердил новую структуру республиканского правительства и представил новый кабинет министров. Задачами нового кабинета министров он назвал осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития и повышение уровня жизни граждан.

Причин отставки правительства менее чем через полгода после его формирования глава региона пока не назвал. Позднее на сайте главы Ингушетии появилось сообщение о том, что причиной отставки стала просьба председателя правительства Константина Сурикова об освобождении его от должности по семейным обстоятельствам. При этом сам Калиматов позитивно оценил работу Сурикова на посту главы правительства и поблагодарил его, после отставки тот станет советником главы Ингушетии.