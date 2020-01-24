В работе сервисов Google произошел сбой

Пользователи американской компании Google пожаловались на сбой в работе сервисов. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

В частности, проблемы коснулись поисковой системы Google, видеохостинга YouTube, а также почтового сервиса Gmail.

Большинство пользователей (63%) основного сайта Google сообщили, что имеют проблемы с входом в свой аккаунт. Еще 34% сообщили о том, что сам поисковый сервис не работает.

Основные жалобы поступили от пользователей из стран Европы и Латинской Америки, а также из США. В России с проблемами столкнулись жители Москвы, Уфы и Перми, однако число отчетов о сбоях является относительно небольшим.

На сбой в работе сервисом также обратили внимание пользователи Twitter.

22 января сбой произошел в работе Twitter. Большинство жалоб на проблемы с работой соцсети поступило из Японии. Также затруднения испытывали жители Соединенных Штатов, Бразилии и Великобритании.