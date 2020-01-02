В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за затопления

В Охотском районе Хабаровского края объявили режим чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

По данным администрации Охотского района, из-за прилива и сильного ветра в районе затопило пять улиц. В сообщении отмечается, что больше всего из-за наводнения пострадал поселок Морской, где волна затопила 14 домов, в которых живет 30 человек. Сейчас на территории района создали пункты временного размещения вместимостью в 300 человек, сообщили в администрации.

Позднее в МЧС сообщили, что волна полностью ушла с затопленных территорий. 2 января представили администрации проведут обход домов для оценки ущерба от наводнения. В МЧС отметили, что погибших и пострадавших в результате затопления нет. Для ликвидации последствий инцидента привлекли 16 человек и 5 единиц техники.

В начале сентября в МЧС сообщили о подтоплении 231 частного дома в Хабаровском крае. Там отмечали, что в зоне подтопления располагались около 100 дачных участков.В регионе создали 16 пунктов временного размещения.