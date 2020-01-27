В Госдуме обсудят введение штрафов за манипуляции с пробегом автомобилей

В Государственной думе обсудят введение штрафов за скрутку пробега у подержанных машин, сообщает «Известия» со ссылкой на замглавы комитета по транспорту и строительству Госдумы Александра Старовойтова.

С соответствующей инициативой выступил руководитель ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев. Он сообщил изданию, что встреча с представителями заинтересованных ведомств и экспертами может состояться уже в феврале.

За скрутку пробега в РОАД предлагают ввести штраф суммой в размере 300 тыс. руб. для физических и в 1 млн руб. — для юридических лиц. Речь идет о бизнесменах и компаниях, предоставляющих такие услуги. По словам Мосеева, ввести ответственность для собственников машин на данный момент нереально. Он отметил, что пока нет достоверной информации по пробегам, а значит, нужно сначала закрепить в законодательстве обязанность всех участников рынка его фиксировать.

В свою очередь Старовойтов отметил, что для нарушителей можно ввести и более строгое наказание вплоть до уголовной ответственности, как в США.