В Москве завели уголовное дело после конфликта водителей со стрельбой

Полицейские завели уголовное дело после произошедшего накануне на юго-востоке Москвы дорожного конфликта, один из участников которого открыл стрельбу. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Уголовное дело открыто по статьям о причинении легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК) и о хулиганстве (ч.1 ст. 213 УК). По этим статьям обвиняемому может грозить максимально от двух до пяти лет лишения свободы.

Стрельба произошла накануне в районе полудня на юго-востоке Москвы. Как выяснили полицейские, на улице Люблинская неизвестный на машине ВАЗ 21099 без госномеров несколько раз выстрелил в водителя Hyundai Starex и скрылся. В результате мужчина получил непроникающие огнестрельные ранения в грудь и плечо. Водителя госпитализировали.