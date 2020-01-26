Общество , 0 Поделиться Поделиться На юго-востоке Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой

Инцидент со стрельбой произошел около полудня на улице Перерва в Юго-Восточном округе Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.



«По предварительной информации, произошел дорожный конфликт между двумя участниками дорожного движения, в ходе которого один из участников произвел выстрел из неустановленного оружия в своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего для оказания помощи доставили в медучреждение», — сообщили в ведомстве.



В настоящее время правоохранители ведут комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на поиск подозреваемого.