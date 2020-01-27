В регионах оценили идею реновации жилья по всей России

Региональные власти положительно оценили предложение нового вице-премьера Марата Хуснуллина, выступившего с инициативой начать всероссийскую программу реновации жилья, передает газета «Ведомости».

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко отметил, что Владивостоку и другим городам Приморья программа реновации нужна. Такое же мнение относительно своего региона высказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что там также ждут реновации, потому что она может решить проблемы несоответствия советских градостроительных решений современным условиям развития города. Председатель правительства Башкирии Андрей Назаров в свою очередь отметил, что реновация — один из основных проектов Марата Хуснуллина на посту заммэра Москвы. По его словам, с таким опытом зампред правительства сможет подобрать для регионов эффективную модель программы.

25 января Хуснуллин в эфире программы «Вести в субботу» заявил, что развивать программу реновации необходимо для страны, но ее запуск надо начать с крупных городов. По его словам, жилье в стране стареет достаточно высокими темпами.