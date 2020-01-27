В Гонконге произошел взрыв в больнице

В больнице в Гонконге сработало самодельное взрывное устройство, сообщила газета South China Morning Post.

Взрыв произошел в медицинском центре Caritas в ночь на понедельник, 27 января, из медучреждения спасатели эвакуировали около 20 пациентов. Прибывшие на место полицейские нашли остатки самодельной бомбы, которая была сделана из стеклянной бутылки, наполненной батарейками и электрическими цепями.

По словам представителя больницы, работники отделения скорой помощи услышали громкие хлопки в туалете, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв. «Мы осуждаем эти умышленные действия, которые причинили ущерб центру и поставили под угрозу безопасность пациентов», — добавил представитель центра. К утру больница вернулась к работе в штатном режиме.

В китайской провинции Ляонин в августе 2019 года произошел взрыв в одном из ресторанов. В результате происшествия погибли четыре человека, еще 16 пострадали. К взрыву привела утечка газа.