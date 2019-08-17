В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане

В Китае четыре человека погибли при взрыве в ресторане

В провинции Ляонин на северо-востоке Китая произошел взрыв в одном из ресторанов города Бэйпяо, пишет газета «Хуаньцю шибао» со ссылкой на сообщение местных властей.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 16 августа. К взрыву привела утечка газа, четыре человека погибли. Еще 16 человек получили ранения, причем трое находятся в тяжелом состоянии. На месте инцидента работают полицейские и сотрудники экстренных служб.

В конце июля в Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань, что привело к гибели 10 человек. Еще около двух десятков пострадали. По данным агентства «Синьхуа», взрыв произошел в воздухораспределительной установке на фабрике в городе Саньмэнься.