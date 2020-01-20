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При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По информации пресс-службы подмосковного МЧС, инцидент произошел в 04:05 в городе Воскресенске недалеко от железнодорожной станции Фаустово. На нерегулируемом переезде столкнулись легковушка и пассажирский поезд. В результате аварии движение составов было приостановлено в обе стороны. В 06:20 оно уже было восстановлено.

По данным ТАСС, автомобиль Kia по неустановленным причинам выехал на пути, где столкнулся с поездом. В ДТП погибли два человека — водитель и пассажир легковушки.

В конце ноября в Кузбассе грузовой поезд врезался в легковой автомобиль. Машинист состава применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось из-за небольшого расстояния.

В результате инцидента один из вагонов сошел с рельсов. Из-за этого часть пассажирских поездов пришла с опозданием. О пострадавших не сообщалось.

Теги: ДТП, машина, поезд, Московская область
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