При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По информации пресс-службы подмосковного МЧС, инцидент произошел в 04:05 в городе Воскресенске недалеко от железнодорожной станции Фаустово. На нерегулируемом переезде столкнулись легковушка и пассажирский поезд. В результате аварии движение составов было приостановлено в обе стороны. В 06:20 оно уже было восстановлено.

По данным ТАСС, автомобиль Kia по неустановленным причинам выехал на пути, где столкнулся с поездом. В ДТП погибли два человека — водитель и пассажир легковушки.

В конце ноября в Кузбассе грузовой поезд врезался в легковой автомобиль. Машинист состава применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось из-за небольшого расстояния.

В результате инцидента один из вагонов сошел с рельсов. Из-за этого часть пассажирских поездов пришла с опозданием. О пострадавших не сообщалось.