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В Москве такси вылетело с набережной в Яузу

В Москве автомобиль упал в реку Яузу. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о происшествии поступило в 8:22. «Двоих людей извлекли на берег, после осмотра скорой стало понятно, что пострадавших нет», — добавили в пресс-службе МЧС.

По данным телеканала «Звезда», в реку упала машина такси, когда водитель не справился с управлением на мокрой дороге и снес пролет чугунного ограждения. Кроме водителя в машине была 22-летняя девушка. ДТП, передает телеканал, случилось на Костомаровской набережной. Эту же информацию радиостанции «Говорит Москва» сообщили представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Как сообщало агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЧС, инцидент произошел в районе дома № 2 по Николоямской набережной.

Теги: новости РБК, Москва, ДТП, Такси
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