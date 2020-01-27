Студенты включили Грефа и Воложа в число самых уважаемых топ-менеджеров

Российские студенты больше всего уважают главу Сбербанка Германа Грефа, следует из результатов опроса в рамках составления традиционного ежегодного рейтинга работодателей Future today (есть в распоряжении РБК).

Грефа выбрали 10% респондентов. Второе место занял основатель «Яндекса» Аркадий Волож (6,7%), третье — председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков (6,6%).

Помимо этого исследование показало, что 19% опрошенных студентов хотят уехать жить в другую страну, а 15% готовы отправиться за границу на один или два года. Большинство респондентов (46%) ответили, что готовы рассмотреть хорошие предложения с переездом. Еще 20% студентов не хотят покидать Россию.

При этом только 27% опрошенных свободно общаются и пишут на английском языке. В российских регионах их доля составляет 19%. В 2016 году свободно говорящими на английском себя назвали 41%. Согласно исследованию, 47% респондентов умеют говорить на английском и понимают его, но не свободно.