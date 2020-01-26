Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии

В селении Кенже городского округа Нальчик сотрудник полиции насмерть сбил местного жителя. Об этом сообщает Следственное управление СК по Кабардино-Балкарской Республике.

В сообщении уточняется, что инцидент произошел на улице Катханова. Со ссылкой на результаты освидетельствования в управлении СК по региону сообщили, что водитель в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пресс-служба МВД по республике сообщает, что 38-летний сотрудник полиции находился за рулем автомобиля Honda. В сообщении уточняется, что он сбил 37-летнего местного жителя вне пешеходного перехода, а после этого столкнулся с Mercedes, который ехал навстречу. За рулем Honda находился сотрудник Управления МВД России по Нальчику, говорится в сообщении.

В начале января в Карачаево-Черкесии автомобиль скорой помощи насмерть сбил мальчика 2011 года рождения. Ребенок находился на проезжей части.