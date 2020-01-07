В Карачаево-Черкесии скорая насмерть сбила ребенка

В Карачаево-Черкесии автомобиль скорой помощи насмерть сбил ребенка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 6 января примерно в 15:10 мск. По предварительной информации, ребенок находился на проезжей части, вне зоны пешеходного перехода. «Скорая доставляла в лечебное учреждение травмированного, ехала со включенными проблесковыми маячками и спецсигналами», — уточнил представитель министерства. По его словам, пациент, находившийся в машине, получил травмы при катании на лыжах на курорте Архыз, при ДТП он не пострадал.

«Обстоятельства аварии устанавливаются, назначены экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в пресс-службе.

Как уточняет ТАСС, погибший — мальчик 2011 года рождения, проживавший в Ставропольском крае.

В конце декабря в Приморье маршрутка насмерть сбила семилетнего ребенка на пешеходном переходе. Как уточнили в МВД, микроавтобус сбил ребенка, когда он переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Затем маршрутка столкнулась с двумя автомобилями, которые стояли на встречной полосе, уступая дорогу пешеходам. Кроме того, девятилетняя девочка, которая находилась внутри маршрутки, получила сотрясение головного мозга. По факту случившегося было заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).