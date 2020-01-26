В пермской полиции назвали предполагаемого виновника ДТП с автобусом

Авария в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, предположительно, произошла по вине водителя автобуса, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.

«По предварительной информации, авария произошла по вине водителя автобуса, который не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai», — сообщили РБК в ведомстве.

Авария произошла утром 26 января на 414-м км трассы М7 «Волга». После того как рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем на встречной полосе, в грузовик врезалась попутно двигавшаяся легковушка. По данным краевого минздрава, пострадали 15 человек, в том числе ребенок. Восемь из них находятся в тяжелом состоянии, еще семь получили травмы средней степени тяжести, всех их госпитализировали.