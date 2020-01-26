В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

В Пермском крае столкнулись рейсовый автобус, грузовик и легковой автомобиль, говорится в сообщении регионального управления МВД.

Авария произошла утром на 414-м км трассы М7 «Волга». Рейсовый автобус КАвЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Hyundai, в который после этого врезался легковой автомобиль Opel, двигавшийся в попутном направлении. По данным полиции, трех пострадавших в результате аварии доставили в больницу.

Министерство территориальной безопасности сообщает о 15 пострадавших, среди которых ребенок, передает «РИА Новости». Все они госпитализированы, восемь человек, по данным регионального минздрава, находятся в тяжелом состоянии.

В Воронежской области вечером 25 января легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. В результате аварии четыре человека, находившихся в легковушке, погибли.