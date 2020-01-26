В Совфеде увидели в словах Кравчука о Крыме попытку успокоить украинцев

Украинские власти раз за разом повторяют фразы о возвращении Крыма «только лишь для успокоения украинцев». Об этом заявил РБК сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возможном возвращении Крыма и Донбасса.

«В принципе вся политическая верхушка Украины повторяет это как заклинание: что Крым вернется на особых условиях, придумывают разные схемы этого возвращения», — сообщил Цеков. По его словам, это делают больше для «внутреннего потребления», поскольку большая часть украинцев хочет слышать от политиков о возвращении Крыма.

При этом Цеков отметил, что Кравчук «прекрасно понимает», что Крым не вернется в состав Украины. «И с Донбассом большие вопросы», — отметил сенатор. По мнению Цекова, Киеву необходимо думать о том, как не потерять новые территории. «Для того, чтобы это не произошло, Украина должна стать федеративным государством», — заявил сенатор, отметив, что в Киеве «категорически от этого отказываются».

В заключение Цеков уточнил, что все же есть один «реалистичный путь», при котором Крым вернется в состав Украины. «Я говорю это без иронии, серьезно, и думаю, что это когда-то произойдет. Это будет тогда, когда Украина воссоединится с Россией, станет единым государством. Других вариантов никаких нет», — сказал сенатор.