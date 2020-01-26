Видеоблогер сравнил цены на продукты в Киеве и Донецке

Стоимость большинства продуктов в столице самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Донецке ниже, чем в Киеве, следует из размещенного на YouTube видео, в котором сравнили цены на продукты в двух городах.

Создатель ролика Владимир Золкин снял цены в продуктовом магазине в Донецке и сравнил их с ценами на аналогичные продукты в киевских супермаркетах.

Выяснилось, что большинство фруктов и овощей дешевле обходится жителям Донецка. Так, 1 кг апельсинов в донецком супермаркете стоит 75 руб., а в Киеве — 37 гривен, что составляет 94 руб. За меньшую цену в Донецке можно купить также помело, лимоны, киви и большинство овощей. В Киеве дешевле обойдутся яблоки, зелень и лук. Кроме того, в Донецке ниже цены на крупы и сахар.

При этом создатель ролика утверждает, что в Донецке стоимость молочных продуктов выше, чем в Киеве. Так, упаковка сметаны в донецком супермаркете почти на 30 руб. дороже.