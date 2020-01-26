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Экономика ,   Сделано для агрегаторов 
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Видеоблогер сравнил цены на продукты в Киеве и Донецке

Стоимость большинства продуктов в столице самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Донецке ниже, чем в Киеве, следует из размещенного на YouTube видео, в котором сравнили цены на продукты в двух городах.

Создатель ролика Владимир Золкин снял цены в продуктовом магазине в Донецке и сравнил их с ценами на аналогичные продукты в киевских супермаркетах.

Выяснилось, что большинство фруктов и овощей дешевле обходится жителям Донецка. Так, 1 кг апельсинов в донецком супермаркете стоит 75 руб., а в Киеве — 37 гривен, что составляет 94 руб. За меньшую цену в Донецке можно купить также помело, лимоны, киви и большинство овощей. В Киеве дешевле обойдутся яблоки, зелень и лук. Кроме того, в Донецке ниже цены на крупы и сахар.

При этом создатель ролика утверждает, что в Донецке стоимость молочных продуктов выше, чем в Киеве. Так, упаковка сметаны в донецком супермаркете почти на 30 руб. дороже.

В Сети сравнили цены на российские и украинские продукты
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Яндекс. Директ

В октябре 2019 года блогер Иван Проценко сравнил стоимость продуктов в магазинах сети «Ашан» в Саратове и в Киеве. Согласно исследованию, большинство продуктов россиянам обходится дешевле. Так, более чем в
два раза дороже на Украине стоят макароны — 111 руб. (42,53 грн) против 50 руб. в Саратове. Литр молока в саратовском супермаркете стоит 41,9 руб., тогда как в Киеве — 47,8 руб. (18,16 грн).

Теги: цены на продукты, Киев, Донецк
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