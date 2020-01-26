Российские военные доставили гумпомощь в пострадавший район Алеппо

Военные российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии доставили партию гуманитарной помощи в район Мугайр города Алеппо, пострадавший от действий боевиков. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя Центра Михаила Минина.

По его словам, мирное население постепенно возвращается в этот район. Среди пострадавших — женщины и инвалиды.

Военные снабдили продуктовыми наборами (мука, сахар, молоко сгущенное, чай, рис, хлеб), а также вещами первой необходимости жителей, нуждающихся в помощи и поддержке. В частности, это люди, оставшиеся без кормильцев — семьи военных и гражданские, чьи родные и близкие погибли во время атак террористов на Алеппо.

Как заявил представитель Центра, продовольствие выдавалось по списку, составленном совместно с властями Алеппо и представителями местной администрации.

Ночью 26 января артиллерийские войска сирийской армии нанесли удары по позициям террористов к западу от Алеппо. В результате боевики понесли существенные потери.