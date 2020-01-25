Из Национального музея Словакии похитили монеты стоимостью более €1 млн

Из Национального музея Словакии похитили старинные монеты стоимостью свыше €1 млн. Об этом сообщает издание Pravda со ссылкой на местную полицию.

Информацию о том, при каких обстоятельствах и какие монеты пропали из фонда национального музея, правоохранительные органы не разглашают.

«Учитывая, что дело расследуется полицией, мы не будем его комментировать. Мы будем ждать, пока следователь завершит работу, а затем представим заключение для СМИ», — заявил изданию представитель министерства культуры Словакии.

В конце ноября в музее-дворце в Дрездене неизвестные ограбили сокровищницу «Зеленый свод». Как сообщали немецкие СМИ, были похищены украшения с драгоценными камнями, которые кроме высокой цены имели историческую ценность.