Медведев поздравил студентов с Татьяниным днем

Бывший премьер-министр, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев разместил на своей странице во «ВКонтакте» поздравление студентам с Татьяниным днем, который отмечается ежегодно 25 января.



«Поздравляю студентов моего родного СПбГУ и всех студентов нашей страны с праздником!» — написал Медведев. Бывший премьер окончил юридический факультет СПбГУ (тогда вуз носил название Ленинградского государственного университета имени А.А.Жданова) в 1987 году.

Татьянин день (25 января — день памяти святой мученицы Татианы) официально отмечается в России как День российского студенчества с 2005 года. Изначально в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. С тех пор Татьянин день стал праздноваться сначала как день рождения университета, а позднее и как праздник российского студенчества.