Володин поздравил студентов с праздником

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил учащихся с Днем российского студенчества. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Смело ищите свое призвание, верьте в себя и нашу страну», — сказал он.

Володин отметил, что этот праздник объединяет будущих специалистов разных профессий. Он пожелал студентам весело отметить праздник и чтобы этот день запомнился чем-то особенным.

Спикер Госдумы также пожелал студентам набраться сил за время каникул. Помимо этого он поздравил Татьян с именинами.

День российского студенчества, или Татьянин день, отмечают в России 25 января. Этот праздник стал государственным в 2005 году.