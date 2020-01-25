В Москве спасатели достали застрявшую на четыре дня в шахте лифта кошку

Спасатели общественного поисково-спасательного отряда «Спасрезерв» достали кошку, которая застряла в шахте лифта, рассказали РБК в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Инцидент произошел в доме на улице Орджоникидзе. Кошка застряла между шахтой лифта и мусоропроводом, и провела там четыре дня. Подобраться к животному можно было только из шахты лифта. «Вызвали лифтера, он остановил лифт между этажами, и с крыши лифта спасатели смогли достать кошку», — рассказал представитель департамента.

По его словам, кошка была голодна и напугана. Животное передали местным жителям, которые собираются заботиться о нем.

Ранее аэропорт Шереметьево начал служебное расследование после инцидента с гибелью двух кошек. Пассажир рейса «Аэрофлота» Максим Чумаченко, летевший из Нью-Йорка в Софию с короткой пересадкой в Москве, сообщил, что два его питомца погибли из-за травм, полученных во время транспортировки в аэропорту. У третьей кошки, которую отправили в Болгарию без выдачи в Москве, диагностировали обморожение.