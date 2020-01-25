В Афганистане атаковали молдавский Ми-8 с украинским экипажем

В афганской провинции Гильменд подвергся нападению выполнявший гуманитарную миссию молдавский вертолет Ми-8. Об этом сообщается на сайте Органа гражданской авиации Молдавии.

Отмечается, что воздушное средство во время выполнения миссии по доставке продовольствия было атаковано гранатометом РПГ с земли. На борту вертолета находились три члена экипажа — командир и инженер-механик из Украины и второй пилот из Молдавии.

Молдаванин не пострадал, украинцы получили легкие ранения. Оба были доставлены в больницу для оказания помощи и позднее были выписаны.

В ноябре 2015 года боевики движения «Талибан» (запрещено в России) обстреляли вертолет Ми-8 молдавской компании Valan International Cargo Charter над провинцией Фарьяб. В результате жесткой посадки погибли четыре человека, двое молдаван были взяты в плен. В феврале 2019 года при помощи российской стороны заложников удалось вызволить и доставить в Москву. Позднее летчики вернулись в Молдавию.