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Политика ,  
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Освобожденные из плена в Афганистане летчики вернулись в Молдавию

Молдавские летчики, которые три с половиной года назад попали в плен к боевикам движения «Талибан» (запрещено в России) в Афганистане, вернулись на родину. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

Он попросил дать пилотам время, чтобы «сделать передышку и прийти в себя для полной реабилитации». «Еще раз благодарю всех тех, кто способствовал освобождению наших соотечественников», — добавил Додон.

Пилоты Лионел Буруянэ и Михай Крихан попали в плен к талибам в ноябре 2015 года. Тогда вертолет Ми-8 молдавской компании Valan International Cargo Charter обстреляли над провинцией Фарьяб. На его борту был 21 человек, в том числе трое граждан Молдавии. В результате жесткой аварийной посадки погибли четыре человека, в том числе командир корабля Олег Гроза. Двух членов экипажа взяли в заложники.

11 февраля Додон объявил об успешном завершении операции по освобождению летчиков и поблагодарил за их спасение власти России. Пилотов доставили в Москву. В тот же день за летчиками прибыла правительственная делегация, однако на встрече с ее представителями Буруянэ и Крихан отказались от транспортировки в Кишинев. Как утверждала после этого молдавская сторона, Москва отказывается предоставить данные о здоровье пилотов, из-за чего в МИД Молдавии вызвали посла России в Кишиневе Олега Васнецова.

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18 февраля молдавский МИД заявил, что Москва нарушила международные конвенции, поскольку предоставила доступ делегации из Кишинева к летчикам с задержкой. В тот же день член генерального и координационного советов «Деловой России» Игорь Чайка, который занимался миссией по освобождению пилотов, сообщил РБК, что летчики сами решили остаться на лечение в Москве. По его словам, они рассказали об этом представителям МИД Молдавии в телефонном разговоре и при встрече.
Теги: Игорь Додон, Молдавия, летчики
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