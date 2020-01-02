Пожар в зоопарке на западе Германии уничтожил вольер с обезьянами

Крупный пожар произошел в новогоднюю ночь в зоопарке немецкого города Крефельд (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия), в результате чего в огне погибли более 30 животных, в том числе восемь приматов. Об этом сообщает Deutche Welle.

Как сообщили в местной полиции, причиной возгорания стали китайские небесные фонарики, которые запустили 60-летняя женщина и две ее взрослые дочери. В общей сложности они запустили пять фонариков, а затем обратились в правоохранительные органы и признались в содеянном.

Подозреваемым грозит обвинение в поджоге по неосторожности. Возможное наказание за это правонарушение — от денежного штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет.

Администрация зоопарка на своей странице в Facebook поблагодарила всех неравнодушных граждан за поддержку. «Пожалуйста, поймите, что мы пока находимся в смятении и не можем точно сказать, требуется ли нам помощь и какая конкретно», — говорится в сообщении.