Сенаторы назвали слова Качиньского о репарациях «вызывающими отвращение»

Заявление лидера правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского об ответственности России в выплате Польше репараций за понесенный во время Второй мировой войны ущерб вызывает отвращение. Об этом РБК заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, такие заявления оскверняют память тех людей, кто отдал жизнь за освобождение Польши от фашизма.

«Как господин Качиньский оценивает жизнь 600 тыс. советских солдат, которые погибли, освобождая Польшу? Жизнь человеческая бесценна. Поэтому Польша в неоплатном долгу перед Россией», — подчеркнул Джабаров.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков в разговоре с РБК добавил, что заявление Качиньского не подкреплено ни с исторической, ни с юридической точек зрения. Поэтому Варшаве не удастся получить компенсацию от Москвы.