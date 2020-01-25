Следовавший из Минска в Мюнхен самолет «Белавиа» совершил экстренную посадку в Гродно. Об этом сообщает портал TUT.BY со ссылкой на пассажиров рейса.

По словам очевидцев, 24 января вылет из Минска задержался на три часа из-за «технической неисправности системы подачи воды». Затем по прошествии большего времени полета командир экипажа сообщил, что самолет возвращается в Белоруссию и вынужден сделать экстренную посадку в Гродно, где с рейса были сняты шесть человек.

Данные об изменении траектории полета подтверждает сервис FlightAware, позволяющий отслеживать маршрут движения самолетов.

РБК направил запрос в авиакомпанию «Белавиа».

Ранее самолет S7, вылетевший в Камрань (Вьетнам), через три часа полета вернулся в аэропорт Новосибирска. Причиной посадки стало срабатывание датчика возможной неисправности топливной системы.



