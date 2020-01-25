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S7 назвала причину возвращения летевшего из Новосибирска во Вьетнам рейса

При выполнении рейса 5783 Новосибирск — Камрань (Вьетнам) в самолете авиакомпании S7 сработал датчик возможной неисправности топливной системы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета согласно требованиям безопасности полетов, подчеркнули в пресс-службе.

По словам представителя S7, для выполнения полета во Вьетнам был предоставлен резервный борт.

«Пассажиры ожидали вылет в здании аэровокзала, с ними работали представители авиакомпании», — добавили в авиакомпании.

Ранее стало известно, что самолет S7, вылетевший 24 января в 23:00 по местному времени (19:00 мск) в Камрань, через три часа вернулся в аэропорт Новосибирска. В лайнере находились 168 пассажиров и семь членов экипажа.

 

Теги: S7, самолет, аэропорт, Новосибирск, Вьетнам, новости РБК
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