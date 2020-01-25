Спасатели в Армении нашли застрявших в горах туристов из России

Спасатели МЧС Армении нашли туристов из России, отправившихся в поход в горы и запросивших помощь из-за проблем со здоровьем одного из членов группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В поисках участвовали сотрудники областного спасательного управления и отряд Российско-армянского центра гуманитарного реагирования. 25 января в 11:30 (10:30 мск) спасатели нашли участников экспедиции на расстоянии около 1 км.

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Тургруппа находится в горах Гегаркуникской области, на пути из Мартуни в Ехегнадзор, недалеко от перевала Варденяц. 24 января примерно в 8:30 (7:30 мск) экспедиция из шести россиян сообщила экстренным службам, что одному из них стало плохо и ему требуется помощь. На место ЧП сразу выехали две пожарные машины, однако из-за плохой видимости и угрозы лавины поисковая операция была приостановлена. В 16:30 (15:30 мск) руководитель группы сообщил, что состояние здоровья одного из членов группы улучшилось.

В августе прошлого года два российских туриста получили травмы при восхождении на гору Ушба в Грузии.