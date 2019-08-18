В Грузии спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба

В Грузии спасатели эвакуировали двух российских туристов с горы Ушба

Два российских туриста получили повреждения при восхождении на гору Ушба в грузинском крае Самегрело-Верхняя Сванетия. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

По его данным, россияне решили покорить вершину без гида утром 18 августа. Один из них травмировал ногу и не смог передвигаться самостоятельно. Что именно произошло со вторым россиянином, не уточняется.

Туристы вызвали спасателей, передает ТАСС со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Те, прибыв на место, оказали пострадавшим первую помощь. Россиян направили в больницу в районном центре Местия.

12 августа при восхождении на Ушбу также пострадал иностранный турист, сообщал грузинский телеканал «Рустави 2». Его национальность не уточнялась. В спасательной операции был задействован вертолет, альпиниста доставили в клинику в Тбилиси.

Высота Ушбы составляет 4690 м. Гора находится в 1,5 км южнее границы с Россией.