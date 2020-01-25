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Туристы из Эстонии на яхте выловили полтонны наркотиков у Тенерифе

Туристы из Эстонии 23 января во время прогулки на яхте в поисках дельфинов обнаружили в океане у берегов Тенерифе запечатанные коробки с наркотиками. Об этом сообщает издание Postimees.

По словам гражданина Эстонии Кристо Кеэпа, они обнаружили коробки в 2,4 км от гавани Сан-Мигель. Когда одну из коробок подняли на борт яхты и вскрыли, внутри нее оказался гашиш.

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Капитан яхты сообщил о находке местной полиции, на место происшествия направили вертолет. По прибытии в порт всех туристов допросили.

Всего с места обнаружения коробок было выловлено около полтонны наркотиков, добавило издание. Кеэп, который долгое время жил на Тенерифе и возил на яхте туристов, отметил, что в такую ситуацию он попал впервые.

Теги: туристы, Эстония, яхта, гашиш, океан, Тенерифе
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