Жители Забайкалья перебрасывали наркотики в колонию с помощью пневмопушки

Трое жителей Забайкальского края применяли самодельную пневматическую пушку для переброски партий наркотиков на территорию местной исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В полиции сообщили, что сотрудники управления ФСИН по Забайкалью во время осмотра территории, прилегающей к колонии в Краснокаменске, нашли три свертка с наркотиками и изъяли их. Они были подготовлены для передачи заключенным. По факту инцидента возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (подготовка к незаконной пересылке наркотических средств).

В ходе оперативных мероприятий сотрудники МВД вместе с бойцами спецназа «Гром» остановили на одной из дорог машину, в которой находился подозреваемый в пересылке наркотиков. В салоне автомобиля нашли около 500 г марихуаны и самодельную пневматическую пушку, с помощью которой злоумышленники перебрасывали свертки с наркотиками в колонию.

Видео: МВД России

На кадрах, опубликованных МВД, показывается сама пушка и ее действие. На видео видно, как из длинной трубы на несколько десятков метров вылетает сверток.