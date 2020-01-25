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Лукашенко поздравил Зеленского с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего украинского коллегу Владимира Зеленского с днем рождения. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.

Лукашенко пожелал Владимиру Зеленскому счастья, крепкого здоровья, мира и добра, а также успеха во всех начинаниях. «Уверен, что взаимодействие на высшем уровне позволит углубить дружественные связи между белорусами и украинцами», — сказал он.

Лукашенко ответил на вопрос о сходстве с Зеленским в молодости
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Президенту Украины исполнилось 42 года. Зеленский родился 25 января 1978 года в Кривом Роге. До 2019 года он являлся художественным руководителем «Студии «Квартал 95». Он также основал молодежный центр «Лига смеха», снялся в десяти полнометражных фильмах и в сериале «Слуга народа». В апреле 2019 года Зеленского избрали президентом Украины, а в мае он вступил в должность.

Теги: Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский
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