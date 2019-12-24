Лукашенко ответил на вопрос о сходстве с Зеленским в молодости

В интервью президента Белоруссии Александра Лукашенко «Эху Москвы» Алексей Венедиктов задал политику вопрос о том, не считает ли он Владимира Зеленского похожим на себя в молодости. Лукашенко заметил, что и ему, и Зеленскому, пришлось пройти схожий путь.

«Если бы мне даже казалось, что [Зеленский напоминает молодого Лукашенко], я бы вам не сказал», — ответил на это Лукашенко. Он также рассказал, что в ходе его визита на Украину, он обсуждал этот вопрос с Зеленским, и тот сказал: «Лукашенко — это Лукашенко, а Зеленский — это Зеленский».

«Но то, что Украина попала в сложную ситуацию, [как та] в которой когда-то находилась Беларусь, а мне приходилось выкарабкиваться, — это определенный опыт. Зеленский умный и образованный человек, и он понимает, что этот опыт нужно черпать не только на Западе или в России, но и в Белоруссии, потому что это очень близкая страна. Поэтому иногда он действует такими методами и так решает задачи, как их когда-то решали в Беларуси», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что Украина и Белоруссия являются союзническими странами с «очень добрыми отношениями» и напомнил, что у него тоже есть украинские корни.