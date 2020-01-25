МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре и гололедице

Столичный главк МЧС предупредил жителей города об усилении ветра и гололедице на дорогах до вечера 25 января.

Спасатели отмечают, что, по прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра порывами до 14–19 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега.

МЧС рекомендует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, парковать автомобили вдали от деревьев и не оставлять детей без присмотра. Спасатели просят водителей в неблагоприятных погодных условиях снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. «Избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений», — указано в сообщении.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что ночь на 24 января стала в столице самой морозной с начала зимы.

По словам синоптика, температура на метеостанции ВДНХ опустилась до минус 6,2 градуса. До этого самая низкая температура ночью за эту зиму была зафиксирована 12 января (минус 5,5 градуса).