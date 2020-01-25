В Перу экстренно сел самолет после сообщения о бомбе

Самолет авиакомпании Latam совершил экстренную посадку в Перу после того, как поступило сообщение о взрывном устройстве на борту, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций страны.

Лайнер со 118 пассажирами на борту следовал из перуанской столицы Лимы в город Хульяку днем 24 января. Экипажем была получена информация о бомбе на борту, после чего командир воздушного судна принял решение садиться в аэропорту города Писко.

Самолет приземлился в 15:50 по местному времени (7:50 24 января мск). Все пассажиры и экипаж рейса № 2121 были эвакуированы в здание воздушной гавани.

По данным портала Peru21, самолет остался на взлетно-посадочной полосе, а сам аэропорт временно прекратил отправку и прием рейсов. Он возобновит работу после того, как сотрудники саперной службы не доложат о безопасности лайнера.

12 января в Индии после сообщений о бомбе вынужденно сел Самолет авиакомпании Air Asia. Рейс следовал из Кулькутты в Мумбай.