В Индии самолет совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва

Самолет авиакомпании Air Asia, выполнявший рейс из Калькутты в Мумбаи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на полицию.

Отмечается, что 25-летняя пассажирка спустя 40 минут полета передала члену экипажа записку, в которой говорилось, что к ее телу привязаны бомбы, которые она может взорвать в любой момент. В связи с этим пилот принял решение вернуться в Калькутту, где по прилету самолет был доставлен в изолятор. Там был произведен тщательный обыск, бомбы обнаружено не было.

Полиция арестовала пассажирку. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют мотивы случившегося.

В середине декабря в аэропорту Домодедово арестовали пассажира рейса Москва — Краснодар, который сообщил бортпроводнику о взрывчатом веществе в ручной клади. Источник РБК в транспортных службах сообщил, что гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.



