Boeing отложила первый испытательный полет нового 777X

Компания Boeing перенесла первый испытательный полет нового лайнера 777X из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом пресс-служба корпорации сообщила в Twitter.

«Ветер помешал нам провести полет сегодня. Мы попробуем снова завтра», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что простояли в начале взлетно-посадочной полосы несколько часов из-за плохих погодных условий. К испытательным полетам предъявляются более жесткие требования по допустимой силе ветра на определенной высоте, по сравнению с уже сертифицированными самолетами.

В Boeing добавили, что будут сообщать о текущей ситуации с испытаниями лайнера в социальных сетях и на сайте.

Вылет планировался с аэродрома Пайн-Филд в штате Вашингтон, США в 10:00 местного времени (21:00 мск). Теперь в компании пообещали начать испытания 25 января в это же время.