В стриптиз-клубе в Тбилиси избили индийцев за отказ платить 40 тыс. лари

В тбилисском стриптиз-клубе произошла драка между охранниками и отдыхавшими туристами из Индии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Инцидент произошел после того, как иностранцы не захотели платить по выставленному им счету в 40 тыс. лари (чуть меньше $14 тыс.). По их словам, они получили скидочные карты на помещение клуба, и счет должен был быть намного меньше.

Индийцы, которых было 25 человек, согласились заплатить половину суммы, но это не устроило администрацию заведения. Тогда вмешались охранники, которые избили туристов. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

МВД Грузии возбудило уголовное дело о нанесении телесных повреждений. Изъяты записи с камер наблюдения. Стриптиз-клуб после драки был закрыт. Когда он продолжит работу — неизвестно.

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