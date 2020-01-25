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В стриптиз-клубе в Тбилиси избили индийцев за отказ платить 40 тыс. лари

В тбилисском стриптиз-клубе произошла драка между охранниками и отдыхавшими туристами из Индии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

Инцидент произошел после того, как иностранцы не захотели платить по выставленному им счету в 40 тыс. лари (чуть меньше $14 тыс.). По их словам, они получили скидочные карты на помещение клуба, и счет должен был быть намного меньше.

Индийцы, которых было 25 человек, согласились заплатить половину суммы, но это не устроило администрацию заведения. Тогда вмешались охранники, которые избили туристов. Одному из них потребовалась медицинская помощь.

МВД Грузии возбудило уголовное дело о нанесении телесных повреждений. Изъяты записи с камер наблюдения. Стриптиз-клуб после драки был закрыт. Когда он продолжит работу — неизвестно.

В конце ноября в московском районе Хамовники произошла массовая драка между дворниками — выходцами из Узбекистана и Киргизии. В потасовке они использовали лопаты и ломы. Полиция задержала более десяти человек.

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Драка началась из-за того, что ранее дворники играли в футбол, и один из них грубо нарушил правила.

Теги: Тбилиси, Грузия, счет, стриптиз-клуб
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