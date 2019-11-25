СМИ назвали причину массовой драки дворников в центре Москвы

Массовая драка дворников в столичном районе Хамовники не была случайной, рабочие заранее договорились о встрече, передает РЕН ТВ.

По информации телеканала, незадолго до драки стороны играли в футбол, и один из игроков грубо нарушил правила. После этого команды договорились о встрече, чтобы «обсудить» случившееся, однако она переросла в драку.

В пресс-службе столичного главка МВД не смогли уточнить РБК причину конфликта.

Массовая драка дворников ГБУ «Жилищник» произошла на ул. Ефремова накануне вечером, 24 ноября. По данным СМИ, в ходе разбирательства выходцы из Киргизии и Узбекистана использовали ломы и лопаты. Полиция задержала более десяти участников конфликта, в их отношении составили протоколы о мелком хулиганстве.