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На Калужском шоссе в Москве произошло ДТП с тремя автомобилями

На Калужском шоссе произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили РБК в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

«Около 19:30 в районе 43-го км Калужского шоссе в сторону центра произошло столкновение трех транспортных средств», — сообщили в ведомстве.

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По информации пресс-службы, в результате столкновения автомобилей погиб один человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщало о столкновении пяти машин на 45-м км Калужского шоссе в сторону области. По данным агентства, в результате ДТП погиб человек и еще двое пострадали. Об этом также сообщал источник в правоохранительных органах агентства «Москва».

Теги: ДТП, погибший, новости РБК
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