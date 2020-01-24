Польский журналист заявил о провале Варшавы из-за форума в Израиле

Польша проиграла, решив не участвовать во Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, пишет журналист и публицист Михаил Шулджиньский в колонке для польской газеты Rzeczpospolita.

Он отметил, что представители Израиля, США, Германии, Франции и России описывали Вторую мировую так, будто она началась с «гитлеровской войны со Сталиным». Красную Армию представили как спасение, которое вместе с союзниками освободило Европу от нацизма, пишет Шулджиньский.

День форума оказался «плохим» для Польши не только по историческим причинам, заявил журналист. По его мнению, мероприятие стало отличным возвращением на мировую арену президента России Владимира Путина, который был принят «в качестве равного мирового лидера».

Шулджиньский добавил, что идею Путина созвать саммит пяти государств (России, США, Франции, Китая и Великобритании) с энтузиазмом встретил французский президент Эмманюэль Макрон. Это, как считает журналист, «еще одна тревожная новость для Польши».

Он отметил, что Путин был более сдержан в своих заявлениях о Польше, чем прежде. Однако, пишет Шулджиньский, не стоит винить польского лидера Анджея Дуду в том, что он не поехал на мероприятие, — президент не виноват в том, что «союзы на мировой шахматной доске меняются и мероприятие в [мемориальном комплексе] Яд Вашем стало возможностью реабилитировать Путина».