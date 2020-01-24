Перекрывшему движение в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

Водителю, перекрывшему движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. руб., сообщили РБК в пресс-службе Роструда.

«Ранее Роструд установил, что работодателем является ООО «Транспортные технологии», зарегистрированное в Ростовской области, и начал его проверку», — добавили в ведомстве.

Утром 24 января водитель фуры перекрыл движение на улице Бауманской. Сам он залез на грузовик и требовал выплатить долг по зарплате. В столичном управлении ГИБДД РБК рассказали, что движение было перекрыто с 9:05 до 9:35 мск.

После инцидента омбудсмен Москвы Татьяна Потяева пообещала проверить данные о невыплате зарплаты водителю фуры, а также решить этот вопрос, если мужчина работает на столичном предприятии.