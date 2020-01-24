В Москве водитель перекрыл улицу фурой

В центре Москвы почти на полчаса перекрыли движение на улице Бауманская. Об этом сообщает Центр организации дорожного движения в Twitter.

Согласно сообщению, причиной перекрытия стала фура, которая сейчас находится на обочине, и затруднений в движении нет.

В столичном управлении ГИБДД РБК сообщили, что движение на Бауманской, 53 было перекрыто с 9:05 до 9:35 мск. Там уточнили, что информация об авариях на этом участке дороги не поступала.

Издание Baza на своей странице в Twitter опубликовало видео инцидента. В ролике видно, что мужчина перекрыл улицу грузовиком и залез на него.