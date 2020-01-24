«Новотранс» направила комиссию на место обрушения крыши завода в Кузбассе

Для выяснения обстоятельств обрушения крыши вагоноремонтного завода «Новотранс» в Кемеровской области на место выехала специальная комиссия руководства холдинга, сообщил РБК представитель «Новотранса».

В результате происшествия одна из сотрудниц КВРП получила легкую травму головы. Ей окажут материальную поддержку, рассказали в компании. В «Новотрансе» добавили, что на месте происшествия сейчас ведутся работы по устранению последствий. Там находятся бригады МЧС и Кемеровского областного центра медицины катастроф.

Крыша могла обрушиться из-за снега, сообщил РБК сотрудник завода Артем. «Вагоносборочный цех разрушился. Я работал, решил сходить в курилку, только вышел из цеха, и он рухнул. Было несколько хлопков (балки отрывались) и сильный грохот, а потом облако пыли», — рассказал он. По его словам, в цехе оставались рабочие, но все они успели выбежать.

24 декабря на территории Кузбасского вагоноремонтного предприятия (КВРП) «Новотранс» произошло частичное обрушение кровли вагоноремонтного цеха. Площадь обрушения составила 1,5 тыс. кв. м.