В здании торгового центра на востоке США произошел взрыв газа

В торговом центре города Колумбия штата Мэриленд (США) произошел взрыв газа. В результате происшествия была разрушена часть здания. Об этом сообщают CNN и NBC News.

Инцидент произошел около 08:00 утра по местному времени (15:00 мск) 25 августа. На парковке центра зафиксировали утечку газа, за час до взрыва на место прибыли сотрудники оперативных служб. В результате никто не пострадал. Как заявили в пожарной службе, есть опасность полного обрушения здания.

По данным WTOP, взрыв газа также вызвал перебои в подаче электроэнергии: без света остались несколько близлежащих к торговому центру предприятий и около 30 жилых домов. После взрыва в городе отключили газ.

Ранее, 21 августа, в Германии три российских участника международного образовательного проекта Future Spaces пострадали в результате взрыва газового баллона. Инцидент произошел в жилом доме в городе Хитцаккер.