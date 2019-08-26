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Московская биржа ₽115 (+22,99%) прогноз Финам к 23.08.20 Купить
Facebook $210 (+17,62%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+29,87%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+22,55%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
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Общество ,  
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В здании торгового центра на востоке США произошел взрыв газа

В торговом центре города Колумбия штата Мэриленд (США) произошел взрыв газа. В результате происшествия была разрушена часть здания. Об этом сообщают CNN и NBC News

Инцидент произошел около 08:00 утра по местному времени (15:00 мск) 25 августа. На парковке центра зафиксировали утечку газа, за час до взрыва на место прибыли сотрудники оперативных служб. В результате никто не пострадал. Как заявили в пожарной службе, есть опасность полного обрушения здания.    

По данным WTOP, взрыв газа также вызвал перебои в подаче электроэнергии: без света остались несколько близлежащих к торговому центру предприятий и около 30 жилых домов. После взрыва в городе отключили газ.   

Ранее, 21 августа, в Германии три российских участника международного образовательного проекта Future Spaces пострадали в результате взрыва газового баллона. Инцидент произошел в жилом доме в городе Хитцаккер. 

Теги: взрыв газа, торговый центр
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